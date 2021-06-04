Путин о распределении вакцин в мире: своя рубашка ближе к телу

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о существовании проблемы с распределением вакцин от коронавируса в мире, так как многие страны не хотят поставлять вакцины.

«Как говорят у нас в народе: своя рубашка ближе к телу», — сказал Путин.

Глава государства также заявил, что действуют «политические запреты» на поставки вакцин

Он отметил, что Россия вносит свой вклад в распространение вакцины. По его словам, «Спутник V» зарегистрирован в 66 странах мира.

Также Путин назвал абсурдом политически мотивированные запреты других стран использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. На данный момент она одобрена, как минимум, в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек.