СМИ: беспилотники атаковали Волгоград

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники над Волгоградом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, они слышали гул и не менее пяти-семи взрывов в южной части города. Очевидцы утверждают, что беспилотники летят на низкой высоте, а также вдоль русла реки Волги. Также о звуках мотора в небе рассказали жители соседнего города Волжский.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 9 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 69 украинских дронов над российской территорией.

В ночь на 9 апреля Краснодарский край атаковали дроны. Обломки БПЛА упали в поле под Крымском, на территории одного из предприятий, на нескольких улицах в селе Молдаванское и на частные дома в хуторе Меккерстук и Славянске-на-Кубани. А в поселке Саук-Дере фрагменты беспилотника попали в мужчину, который был на балконе многоквартирного дома, он не выжил.

В Минобороны сообщили об ударе по портовой инфраструктуре ВСУ.