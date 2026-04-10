В США рассказали о потоке оскорблений на встрече Трампа и генсека НАТО

Politico: встреча Трампа и Рютте состояла из оскорблений в адрес генсека НАТО

Президент США Дональд Трамп оскорблял генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время их встречи в Белом доме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Один из них утверждает, что разговор Трампа и Рютте состоял из сплошного потока оскорблений.

Источник отметил, что президент США, по-видимому, «угрожал сделать практически все что угодно».

В публикации отмечается, что Трамп использовал встречу с Рютте как возможность выразить свое разочарование в связи с нежеланием государств Евросоюза принимать участие в конфликте с Ираном. В результате на переговорах «все пошло наперекосяк», заключил источник.

9 апреля сообщалось, что американский президент рассматривает план наказания некоторых стран — членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали должную поддержку американо-израильской операции против Ирана.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее СМИ рассказали, изменил ли Трамп отношение к НАТО.