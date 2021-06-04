В правительстве объяснили, почему дорожает жилье

Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил, что во время пандемии коронавируса жилье дорожает из-за нехватки трудовых ресурсов и общей мировой тенденции к инфляции. Об этом пишет издание «Известия».

«На цены, конечно, повлияла пандемия: это остановка строек, это срыв поставок, это изоляция людей. Даже вот в простых организациях — там человек заболел, руководитель проекта, стройка замедлилась, это первая причина. Второе, конечно же, нехватка трудовых ресурсов», — сказал вице-премьер.

Он напомнил, что из России уехали больше миллиона мигрантов. Кроме того, было подчеркнуто, что в 2021 году дорожали строительные материалы на фоне общей инфляции.

В то же время Хуснуллин рассказал, что правительство разработало экономические меры, которые замедлят рост цен. О новых решениях в ближайшее время объявит президент России Владимир Путин.

Ранее искусственный интеллект инвестиционной компании Realiste спрогнозировал очередное подорожание жилой недвижимости в России. Так, в этом году в крупных городах страны жилье может стать дороже на 20-30%.