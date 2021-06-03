Силуанов предупредил об опасности перегрева экономики

Министр финансов Антон Силуанов, выступая в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), назвал высокий уровень инфляции в России элементом перегрева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Минфина отметил, что годовая инфляция в России в настоящее время составляет около 5,9%.

«Элементы перегрева уже видны — высокая инфляция. У нас сейчас инфляция около 5,9%, если мы берем год к году. Выше, чем таргет наш 4%», — сказал он.

При это он положительно ответил на вопрос, планирует ли Минфин нормализовывать бюджетную политику, в противном случае повышенный объем расходов приведет к перегреву экономики.

Ранее глава Минфина в ходе ПМЭФ также заявил, что в России не действует административное регулирование цен.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.