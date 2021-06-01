Росатом утвердил программу размещения «зеленых облигаций» на 100 млрд руб.

Московская Биржа в понедельник вечером зарегистрировала программу биржевых облигаций акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», объединяющего гражданские активы Росатома. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы - 3640 дней с даты начала размещения первого выпуска. Срок действия программы не ограничен.

Программа предусматривает выпуск облигаций максимальным объемом 100 млрд руб. В рамках программы биржевых облигаций могут быть размещены в том числе «зеленые» или «социальные» облигации.

Первый выпуск облигаций эмитента в рамках утвержденной программы планируется в объеме 10 млрд рублей. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».

«Нам важно, что мы участвуем в развитии механизмов «устойчивого» и «зеленого» финансирования в России, что в свою очередь поддерживает наши стратегические приоритеты в реализации подобных проектов», - отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступают: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, Банк Открытие, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и МКБ.

Организатры позитивно оценивают перспективы размещения выпуска и считают этот проект знаковым для всего российского долгового рынка: «Размещение выпуска станет одним из ключевых событий 2021 года для рынка зелёных облигаций, а сам выпуск станет бенчмарком для последующих размещений в секторе ВИЭ и задаст тон действиям других эмитентов. Тому есть все предпосылки: потенциальный рынок зелёных облигаций только в секторе ВИЭ огромен. С 2013 по 2020 реализована программа ДПМ ВИЭ, благодаря которой построено более 1 ГВт солнечных, ветряных и гидроэлектростанций на сумму более 200 млрд. руб.» - прокомментировал предстоящее размещение заместитель председателя правления и руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов

Программа биржевых облигаций и проспект ценных бумаг были утверждены на заседании совета директоров акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», которое состоялось 26 апреля этого года.

Отмечается, что облигации планируется размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.