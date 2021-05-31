Россия возобновит перелеты за границу из трех городов

Россия возобновит перелеты в страны, с которыми открыто авиасообщение, из аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Принято решение с 10 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска», — указано в сообщении.

Оперштаб также принял решение продлить до 21 июня ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией. При этом перелеты в Великобританию и еще восемь страны будут возобновлены.

Кроме того, с 10 июня наращивается авиационное и железнодорожное сообщение с Белоруссией. Рейсы Москва — Минск будут осуществляться 10 раз в неделю на взаимной основе.