Глава Минвостока предложил альтернативу Суэцкому каналу

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил на коллегии министерства, что крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Путь по СМП на 40% короче и по открытой воде на 7 суток быстрее», — подчеркнул он.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен раскритиковал действия России в Арктическом регионе, а также заявил, что американская сторона хочет, чтобы Арктика оставалась свободной от конфликтов зоной.

До этого глава МИД России Сергей Лавров и Энтони Блинкен договорились об отдельной встрече на Арктическом совете в Рейкьявике.

В апреле президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества заявил, что движение судов по Северному морскому пути в ближайшие годы может перейти на круглогодичный режим.