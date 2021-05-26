Эксперт прокомментировал предложенные ЕР меры по поддержке и развитию бизнеса

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал о предложенных «Единой Россией» новых мерах поддержки и развития бизнеса

«Сегодня было озвучено два блока предложений. Во-первых, те, которые требуют глубокой проработки для программы партии. Во-вторых, вещи, которые партия может успеть сделать в текущей сессии», — сказал он.

Калинин подробнее рассказал о предложениях от «Опоры России».

«Нами были предложены документы о поддержке новых рынков, резкого снижения контрольно-надзорных органов, ипотека при покупке производственных площадей, специальное снижение налогов для ряда отраслей», — сказал он.

Калинин выразил надежду, что коллективные предложения будут отражены в предвыборной программе партии.

«Сейчас работа партии находится только в начале реализации своих идей. Как было анонсировано Андреем Турчаком, до 19 июня будет принят документ для дальнейшей работы», — сказал он.

Как заявил Калинин, отдельное внимание было уделено антикризисной политике в период пандемии.

«Занятость МСП выросла, удалось сохранить рабочие места, также была оказана помощь незащищенным слоям населения. Малый и средний бизнес проявил высокую социальную ответственность в период пандемии», — заявил Калинин.