Nord Stream 2 AG не комментирует разбирательства по искам вокруг проекта

Оператор проекта строительства российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG отказался давать комментарии по поводу влияния иска природоохранной организации Союз защиты природы (NABU) на процесс укладки трубопровода. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не комментируем потенциальные разбирательства, связанные с решениями органов государственного управления», — подчеркнули в компании, ответив на вопрос СМИ о том, влияет ли иск NABU на текущие работы по проекту.

Ранее иск немецких экологов из NABU приостановил действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток — 2». Стало известно, что работы могут возобновить уже в конце мая 2021 года.

3 мая Союз защиты природы подал иск в суд Гамбурга против строительства российского газопровода.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.