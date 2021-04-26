Голикова рассказала, что компании сами устанавливают порядок работы с 4 по 7 мая

Организации сами решают, по какому графику будут работать их сотрудники с 4 по 7 мая. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

«Органы власти, иные органы и организации, работодатели самостоятельно, в соответствии с указом, определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решения должны закрепляться приказом или другим соответствующим документом организации.

Голикова подчеркнула, что решение о нерабочих днях было принято, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Сотрудники компаний могут продолжить работу в удаленном формате.

Ранее Голикова рассказала об ограничениях по коронавирусу в праздники. По ее словам, ограничения, введенные из-за коронавируса, будут действовать во время праздников во всех российских регионах.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.