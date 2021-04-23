Биткоин теряет более 11% стоимости

За последние сутки цена биткоина снизилась более чем на 11%. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.

Таким образом, за единицу криптовалюты предлагают $49,862.

Как сообщалось, стоимость биткоина в воскресенье, 18 апреля, снизилась почти на 11%.

В марте его курс несколько раз снижался на 10%.

Ранее биткоину предрекли рост до $400 тыс. в 2021 году. Эксперт сравнил нынешнее положение на рынке с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах, когда биткоин торговался за рекордные суммы.