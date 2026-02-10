Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Тело «живой Барби» эксгумировали из-за новых обстоятельств смерти

Тело блогерши Маркес эксгумировали из-за подозрений на удушение
bonecadesumana/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тело бразильской блогерши, «живой Барби» Барбары Янкавски Маркес эксгумировали из-за новых раскрывшихся обстоятельств смерти. Об этом пишет Mirror.

Останки Барбары Янкавски Маркес извлекли из могилы еще 3 февраля — через несколько дней после того, как она была похоронена. В прокуратуре оспорили сообщение о том, что причиной смерти 31-летней женщины стал сердечный приступ, связанный с употреблением кокаина.

Обвинители предположили, что Маркес могла быть задушена, а повреждения на ее шее были вызваны механической асфиксией. Суд разрешил эксгумацицию тела для дальнейших судебно-медицинских экспертиз.

31-летнюю «живую Барби» обнаружили мертвой в нижнем белье в ночь на 2 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) в доме 51-летнего адвоката, признавшегося, что нанял ее для оказания сексуальных услуг.

Полицейские нашли синяки на лице женщины. Следователи изначально сочли смерть женщины несчастным случаем, не обнаружив связи между ее травмами и возможным нападением. Теперь они сделать рентген шеи Маркес, чтобы проверить, нет ли переломов, а также провести анализ ДНК под ногтями, чтобы выяснить, пыталась ли она защищаться.

При гибели «живой Барби» присутствовали еще два человека. Ее подруга заявила полиции, что видела, как Барбара упала и получила травму. Адвокат, в свою очередь, признался, что они оба употребляли кокаин, и женщина заснула, но так и не проснулась. Хозяин дома утверждал, что в течение девяти минут делал ей искусственное дыхание, прежде чем сотрудники скорой помощи прибыли на место происшествия и констатировали ее смерть.

Барбара Янкавски Маркес за свою жизнь перенесла 27 пластических операций, потратив на них десятки тысяч долларов. После обретения популярности в соцсетях она участвовала в телепрограммах и рекламных кампаниях.

Ранее умер учитель Хелены Бонем Картер и Эммы Томпсон.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!