Тело «живой Барби» эксгумировали из-за новых обстоятельств смерти

Тело бразильской блогерши, «живой Барби» Барбары Янкавски Маркес эксгумировали из-за новых раскрывшихся обстоятельств смерти. Об этом пишет Mirror.

Останки Барбары Янкавски Маркес извлекли из могилы еще 3 февраля — через несколько дней после того, как она была похоронена. В прокуратуре оспорили сообщение о том, что причиной смерти 31-летней женщины стал сердечный приступ, связанный с употреблением кокаина.

Обвинители предположили, что Маркес могла быть задушена, а повреждения на ее шее были вызваны механической асфиксией. Суд разрешил эксгумацицию тела для дальнейших судебно-медицинских экспертиз.

31-летнюю «живую Барби» обнаружили мертвой в нижнем белье в ночь на 2 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) в доме 51-летнего адвоката, признавшегося, что нанял ее для оказания сексуальных услуг.

Полицейские нашли синяки на лице женщины. Следователи изначально сочли смерть женщины несчастным случаем, не обнаружив связи между ее травмами и возможным нападением. Теперь они сделать рентген шеи Маркес, чтобы проверить, нет ли переломов, а также провести анализ ДНК под ногтями, чтобы выяснить, пыталась ли она защищаться.

При гибели «живой Барби» присутствовали еще два человека. Ее подруга заявила полиции, что видела, как Барбара упала и получила травму. Адвокат, в свою очередь, признался, что они оба употребляли кокаин, и женщина заснула, но так и не проснулась. Хозяин дома утверждал, что в течение девяти минут делал ей искусственное дыхание, прежде чем сотрудники скорой помощи прибыли на место происшествия и констатировали ее смерть.

Барбара Янкавски Маркес за свою жизнь перенесла 27 пластических операций, потратив на них десятки тысяч долларов. После обретения популярности в соцсетях она участвовала в телепрограммах и рекламных кампаниях.

