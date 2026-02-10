В Европе заявили о планах ввести санкции против начальника войск РХБЗ

Европейский союз (ЕС) планирует добавить в свои санкционные списки начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы.

По данным журналистов, ограничения также введут против заместителя начальника войск РХБЗ Андрея Марченко. Решение связано с якобы запрещенной деятельностью, связанной с химическим оружием.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала конфликта, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается и он еще не согласован. Также о разработке новых ограничений рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

9 февраля ЕС предложил запретить импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки в рамках санкций против России. Также ограничения могут ввести в отношении ввоза на территорию объединения никеля, железной руды и концентратов.

Ранее ЕС объявил о намерении запретить обслуживание российских ледоколов и СПГ-танкеров.