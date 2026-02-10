Размер шрифта
Агроном-любитель устроил наркоплантацию в Крыму

РЕН ТВ: в Крыму агроном-любитель устроил наркоплантацию в доме тети
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму накрыли наркоплантацию в жилом доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина, присматривавший за хозяйством своей тети, превратил комнаты ее дома в плантацию для выращивания конопли. Агроном-любитель обшил стены утеплителем, установил там специальные лампы и поддерживал необходимый микроклимат для растений.

Вскоре он собрал криминальный урожай и расфасовал его, однако о его деятельности стало известно сотрудникам правоохранительных органов. На допросе мужчина сообщил, что выращивал наркотик для личного употребления, а не на продажу, и планировал вскоре уехать из дома родственницы. Возбуждено уголовное дело, теперь злоумышленнику грозит лишение свободы.

Ранее в Петербурге задержали мужчин, которые выращивали коноплю под видом помидоров.
 
