Министр финансов США оценил отношения с Китаем

Министр финансов Бессент заявил об очень комфортных отношениях США и Китая

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что отношения Вашингтона и Пекина сейчас находятся в «очень комфортном состоянии» и взаимодействие сторон может быть продуктивным. Об этом пишет Reuters.

По его словам, США и Китай являются и продолжат быть конкурентами, однако эта конкуренция должна быть честной. Он заверил, что Вашингтон «не хочет отрываться» от КНР, однако необходимо «снизить риски».

Бессент сообщил, что США работают над возвращением суверенитета в стратегических отраслях, где сейчас доминирует Китай. Речь идет, например, о критически важном сырье, полупроводниках и фармацевтике.

«Мы всегда будем конкурентами. И я считаю, что конкуренция делает вас лучше, не дает застыть в стагнации», – подытожил министр.

До этого Дональд Трамп рассказал журналистам, что в конце года ожидает в Белом доме лидера КНР Си Цзиньпина.

21 января американский президент сообщил, что его связывают хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Также американский лидер назвал председателя КНР «невероятным человеком». Глава Белого дома признал, что сделанное Си Цзиньпином в его стране «поразительно».

Ранее Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» в Китае.