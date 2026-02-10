Размер шрифта
СМИ сообщили, что Тимати и Пиотровский попадут под санкции ЕС

EUobserver: ЕС введут санкции против Тимати и Пиотровского
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Тимати и гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский попадут под санкции ЕС. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы.

Кроме того, под санкции Евросоюза попадает гендиректор Мариупольского театра Игорь Солонин.

«В их число также входят певец Тимур Юнусов (Тимати), выступавший в Крыму, и театральный продюсер Игорь Солонин», — отмечается в статье.

Директор петербургского «Эрмитажа» Пиотровский «также больше не будет желанным гостем в Европе», добавили в EUobserver.

До этого стали известны новые детали 20-го пакета санкций. ЕС предложил убрать из санкционных списков два банка КНР и ввести санкции против банков из Таджикистана, Лаоса и Киргизии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, переданный Еврокомиссией на утверждение странам ЕС.

Кроме того, ЕС намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета санкций против РФ. Предполагается, что речь идет о терминале Кулеви в Грузии и порте Каримун в Индонезии.

6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 20-го пакета санкций в ЕС введут полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти. Кроме того, в черный список включат 20 региональных банков.

Ранее ЕС предложил запретить импорт ряда товаров в рамках санкций против России.
 
