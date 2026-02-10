Размер шрифта
Роднина призвала украинского фигуриста уезжать с Олимпиады после его слов о Гуменнике

Роднина об украинском фигуристе Марсаке: пусть уезжает с Олимпиады
Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на слова украинского фигуриста Кирилла Марсака, который заявил, что ему неприятно соревноваться с Петром Гуменником, передает Sport24.

«Я вообще не знаю, кто это. Если ему неприятно соревноваться с Петром, пусть собирает чемоданы и уезжает с Олимпиады. Уверена, ни на что эти слова не повлияют. Видно, парень решил прорекламировать себя», — сказала Роднина.

Гуменник откроет соревнования мужчин в короткой программе. Соревнования начнутся в 20:30 по московскому времени.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Гуменник изменил заявку на короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии.
 
