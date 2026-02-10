Размер шрифта
Названо число пострадавших при пожаре в жилом доме в Москве

МЧС: восемь человек пострадали при пожаре в доме на Пресненском Валу в Москве
Прокуратура Москвы

Восемь человек пострадали при пожаре в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, огнеборцами были спасены 35 человек. В оперативных службах агентству рассказали, что в ходе тушения пострадал пожарный.

Возгорание произошло на восьмом этаже дома №5 по Пресненскому Валу. Источник ТАСС сообщил, что люди с трех последних этажей просили о помощи, а пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Задымление охватило почти всю кровлю дома. Интенсивное горение происходит на лестнице подъезда с первого по восьмой этаж.

Днем 4 февраля в экстренных службах заявили, что в поселке Путилково в Московской области загорелись два частных жилых дома. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. На место происшествия выезжали дежурные расчеты спасателей. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее коты устроили пожар в подмосковной квартире.
 
