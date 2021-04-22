Мезенцев рассказал о процессе экономической интеграции РФ и Белоруссии

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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
РИА Новости

Решение по глубине экономической интеграции РФ и Белоруссии остается за Минском. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает РИА «Новости».

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