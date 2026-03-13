СМИ: жители Харьковской области ножницами борются с оптоволоконными беспилотниками ВСУ

Жители Харьковской области с помощью ножниц борются с оптоволоконными беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летают над подконтрольными России населенными пунктами в регионе. Об этом в беседе с РИА Новости заявила местная жительница Наталья.

«Атакуют и автомобили у нас, и велосипедистов, просто обычных мирных людей. Уже с ножницами стали ходить», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, при виде нитей от таких дронов гражданские их сразу обрезают и идут дальше.

В феврале глава военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев заявил, что российские войска контролируют около 80 населенных пунктов Харьковской области. Он уточнил, что в 35 населенных пунктах региона установлен контроль ВГА.

В январе сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют Запорожскую область для тестирования новых дронов, а также обучения молодых пилотов.

Ранее ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой войне.