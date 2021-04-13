Мишустин: экономика России уже прошла сложный этап адаптации к новым вызовам

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе XXII Апрельской международной научной конференции заявил, что российская экономика на данный момент уже прошла самый сложный этап адаптации к новым вызовам. Об этом сообщает ТАСС.

«Наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам наша экономика уже прошла. Россия первой разработала вакцину от коронавируса и активно применяет ее. Проводится масштабная вакцинация <…> Постепенно будет сформирован коллективный иммунитет, и он <…> даст возможность убрать барьеры, которые сдерживали экономику и торговлю», — подчеркнул он.

По словам Мишустина, данная конференция будет способствовать рассмотрению различных вариантов возможных решений, а также поиску оптимального пути для дальнейшего развития государства.

«Правительство уделяет большое внимание работе с экспертным и научным сообществом. Предложения, которые сегодня прозвучат, будут рассматриваться в рамках нашей совместной деятельности по созданию новой стратегии социально-экономического развития России», — добавил председатель правительства России.

Ранее правительство Российской Федерации задумалось о нескольких вариантах, которые помогут восстановлению экономики в стране после пандемии. Конкретные меры озвучат на ежегодном послании президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, которое запланировано на 21 апреля.