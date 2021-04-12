Правительство РФ заявило о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Правительство России одобрило денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанного в г. Москве 16 декабря 1996 г.» — сказано в тексте документа.

Кроме того, кабинет министров постановляет внести законопроект о денонсации соглашения на рассмотрение в Государственную думу.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о жесткой позиции России по пересмотру соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения.

В ноябре прошлого года Россия и Люксембург подписали протокол об изменении соглашения, чтобы избежать двойного налогообложения.

До этого президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на зарубежные счета. Это требует корректировки соглашений с другими странами.