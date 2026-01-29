Депутат Рады предложила изменить границы страны ради достижения мира

Украинские власти должны согласиться на изменение государственных границ, чтобы отказаться от части Донбасса и договориться с Россией о заключении мирного соглашения. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявила депутат Рады Анна Скороход.

Парламентарий отметила, что принятие постановления об изменениях административных границ Донецкой и Луганской областей было бы самым правильным в нынешней ситуации. Это помогло бы Украине сохранить территории, поскольку занятая российской армией часть Донбасса и так уже давно не контролируется Украиной.

Депутат подчеркнула, что в таком случае вопрос границ Донбасса потеряет актуальность, потому что они просто будут изменены, а мирный договор с Россией будет заключен.

28 января государственный секретарь США Марко Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям заявил, что переговорщики по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не решили территориальный вопрос.

