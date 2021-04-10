Авиасообщение с Турцией могут ограничить на месяц из-за коронавируса

Российские власти могут ограничить на месяц авиасообщение с Турцией из-за вспышки в республике коронавируса. Об сообщила газета «Известия» со ссылкой на источников в Минтрансе и в двух крупнейших туроператорах.

Отмечается, что под ограничения могут попасть чартерные и регулярные рейсы, грузо-пассажирские и «вывозные» рейсы продолжат циркулировать.

При этом, по словам собеседников издания, полной заморозки авиасообщения, как в ситуации с Великобританией, не будет.

Сообщается также, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 может ввести двухнедельный карантин для россиян, возвращающихся на родину из Турции. Если оперштаб все-таки примет такое решение, то меры вступят в силу 12 апреля.

Согласно последним данным минздрава Турции, в стране выявлено 3,7 млн случаев коронавирусной инфекции, в том числе более 33 тыс. — с летальным исходом.

Накануне президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

9 апреля также стало известно, что российское правительство может запретить россиянам ездить в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране и появления новых штаммов коронавируса. Эксперты предположили, что власти могут принять решение о полном запрете авиасообщения в страну, либо о введении обязательного двухнедельного карантина для туристов, либо об обязательной вакцинации россиян, выезжающих в другие страны.