ФАС проверит подорожание жилья в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рост цен на жилье в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», — сказали в службе.

Отмечается, что такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Это не просто рост цены, это существенный рост», — сказал Путин.

По словам президента, по России цены на жилье в среднем выросли на 12%, в некоторых регионах — на 30%. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь нужно стимулировать дополнительные предложения на рынке недвижимости.

Ранее сообщалось, что с мая 2021 года в Российской Федерации планируется старт пилотного проекта по выдаче цифровой ипотеки.

Данный проект будет предусматривать электронную регистрацию ипотеки в Росреестре и передачу электронной закладной в депозитарий. Также он будет реализован на отечественной платформе «Мастерчейн».