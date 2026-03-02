Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Фото

«Виноваты все»: 95 лет со дня рождения Михаила Горбачева

Бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в Москве
Маша и Маргарита: Мирославе Карпович — 40
Слезы, смех и "смерть Америке": как иранцы отреагировали на гибель Хаменеи
Зомби, спартанцы и супергерои: лучшие проекты Зака Снайдера

Михаилу Горбачеву, первому и единственному президенту СССР, 2 марта могло бы исполниться 95 лет. Он родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Северо-Кавказского края (ныне — Ставропольский край).

После окончания школы Горбачев без вступительных экзаменов был зачислен на юридический факультет Московского государственного университета. В 1952 году он вступил в ряды КПСС, а спустя три года — в 1955-м — окончил МГУ с отличием, получив красный диплом.

Во время учебы в университете Горбачев познакомился со студенткой философского факультета Раисой Титаренко. В сентябре 1953 года они официально поженились. Спустя четыре года у них родилась дочь Ирина.

11 марта 1985 года, на следующий день после смерти Константина Черненко, Горбачев был единогласно избран генеральным секретарем ЦК КПСС. В 54 года он стал самым молодым руководителем партии и государства за всю историю Советского Союза.

В 1986 году Горбачев впервые публично употребил термин «перестройка» на встрече с работниками АвтоВАЗа, заявив о необходимости коренных преобразований всех сфер общественной жизни.

Период его руководства ознаменовался завершением Холодной войны с Западом, выводом советских войск из Афганистана, распадом Варшавского блока и социалистического лагеря, объединением Германии и началом сложных рыночных реформ.

В 1990 году Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира. Его эпоха завершилась распадом Советского Союза в 1991 году.

«Распад Советского Союза, его уход с мировой политической арены сразу изменил всю ситуацию в мире, расстановку сил, и у многих появилось искушение половить рыбу в мутной воде. В том, что мир не распорядился шансами, которые открыли перестройка, новое мышление, конец Холодной войны, виноваты все», — говорил Горбачев о периоде своего правления.

Он скончался 30 августа 2022 года после тяжелой болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой, которая умерла в 1999 году.

Фотографии первого и единственного президента СССР — в галерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Подарки на 8 Марта: 200 идей как порадовать любимую, маму, коллегу или дочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!