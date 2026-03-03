В Томской области возбудили дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта Богашево

Правоохранители выявили факты мошенничества при реализации проекта реконструкции аэропорта Богашево в Томске. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По ее данным, в период с 2019 по 2022 год подрядная организация необоснованно завысила стоимость контракта под видом существенного роста цен на строительные материалы. В результате федеральный бюджет лишился свыше шести миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ход расследования находится под контролем транспортной прокуратуры.

27 февраля в Москве суд избрал меру пресечения основателю издания Readovka Алексею Костылеву. Бизнесмен просил заключить его под домашний арест из-за проблем со здоровьем после тяжелой аварии, но его отправили в СИЗО на два месяца. По данным следствия, он похитил миллиард рублей после заключения с Минобороны России контракта на поставки беспилотников. Костылеву может грозить до 10 лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Блогер Гусейн Гасанов отверг причастность к отмыванию денег.