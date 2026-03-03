Размер шрифта
В Томской области возбудили дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта Богашево

Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции томского аэропорта Богашево
Таисия Воронцова/ТАСС

Правоохранители выявили факты мошенничества при реализации проекта реконструкции аэропорта Богашево в Томске. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По ее данным, в период с 2019 по 2022 год подрядная организация необоснованно завысила стоимость контракта под видом существенного роста цен на строительные материалы. В результате федеральный бюджет лишился свыше шести миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ход расследования находится под контролем транспортной прокуратуры.

