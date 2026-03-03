Размер шрифта
В МИД назвали число россиян, оставшихся без света из-за атак ВСУ

Илья Питалев/РИА Новости

Примерно 230 тыс. жителей России остались без электричества из-за ударов ВСУ в период с 23 февраля по 1 марта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем еженедельном докладе, передает РИА Новости.

«За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за ударов ощутили на себе порядка 230 тысяч человек», — отметил он.

По словам дипломата, больше всего масштабные отключения были зафиксированы в Белгородской области. Там без энергоснабжения в один момент остались 60 тыс. жителей. В Луганской народной республике (ЛНР) отключения коснулись 47,6 тыс. человек, в Херсонской области — 33,7 тыс. жителей.

30 января Мирошник сообщил, что в 2025 году в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 271 ребенок. Дети получили ранения разной степени тяжести. При этом еще 22 ребенка спасти не удалось.

Ранее в МИД России рассказали о «секретных тюрьмах» ВСУ.

 
