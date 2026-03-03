Размер шрифта
Медведев предрек начало третьей мировой войны

Медведев: третья мировая может начаться в любой момент
Екатерина Штукина/РИА Новости

Третья мировая война пока еще не идет, но может начаться в любое время, если американский президент США Дональд Трамп не изменит свои действия. Об этом заявил ТАСС зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Формально (третьей мировой войны. — прим. ред.) нет. Но, если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза России также сообщил, что в настоящее время мировая политическая ситуация крайне напряжена.

«Триггером может стать любое событие. Любое», — уточнил он.

До этого Медведев предложил распустить олимпийское движение. Он отметил, что МОК необходимо реорганизовать. «Надо распустить и собрать заново», уточнил зампред Совбеза России.

При этом комментируя вероятность введения МОК санкций против США и Израиля из-за нарушения ими олимпийского перемирия атакой на Иран, он выразил мнение, что действия олимпийского комитета никак не отразятся на международной политике.

«Да плевать на это вообще», — заявил Медведев.

2 марта Медведев сравнил США и их союзников со свиньями, которые «не хотят расставаться со своим корытом». Это война Соединенных Штатов за сохранение глобального доминирования, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности России.

Ранее Медведев рассказал, что нужно для победы в СВО.

 
