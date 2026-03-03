В столице Грузии загорелось здание Liberty Bank, сообщает Telegram-канал Mash.

«Мощный пожар в Тбилиси — горит штаб-квартира Liberty Bank на проспекте Ильи Чавчавадзе в районе Ваке. Огонь охватил здание небоскреба до самых верхних этажей», — передает Telegram-канал.

На опубликованных кадрах огонь полностью охватил территорию пожарной лестницы многоэтажного здания.

До этого на востоке Москвы загорелся склад. Как сообщалось, здание на 1-й Владимирской улице полностью было охвачено пламенем. Огонь распространился на площади в 350 кв. м.

21 февраля в столице России загорелась пятиэтажка, построенная в 1917 году. Пламя захватило три квартиры и деревянные перекрытия. Пожару была присвоена повышенная степень сложности. Из здания эвакуировали 25 человек, для которых организовали временное убежище поблизости. Как сообщали СМИ, причиной ЧП стало возгорание в квартире на третьем этаже. Впоследствии деревянные перекрытия осложнили борьбу с огнем, так как из-за них пламя распространилось с третьего этажа на верхние.

Ранее скучающие девушки устроили 18 поджогов с ущербом на шестизначную сумму.