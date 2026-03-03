У некоторых россиян в августе вырастут пенсии

В августе 2026 года работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии до 470,28 рубля, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В августе 2026 года будет проведена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий по старости. Благодаря корректировке повысятся выплаты у тех пенсионеров, которые в 2025 году официально работали. У неофициально работавших пенсионеров индивидуальные пенсионные коэффициенты не сформировались, а значит, и увеличения страховых пенсий в августе 2026 года не будет. У каждого пенсионера сумма увеличения будет индивидуальной. Но в целом сумма августовского увеличения размера страховой пенсии по старости составит до 470,28 рубля», — отметил Балынин.

Он пояснил, что такая сумма получается с учетом, во-первых, максимально возможного числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) — 3, а во-вторых, текущей стоимости одного ИПК в 156,76 рубля. Годом ранее сумма повышения была равна 437,07 рубля, уточнил Балынин. То есть в 2026 году сумма максимального увеличения будет примерно на 33 рубля выше прошлогоднего, подчеркнул экономист.

По словам Балынина, никакие заявления для корректировки пенсий подавать не потребуется: все данные есть у Социального фонда России, повышение пройдет автоматически, и с августа 2026 года пенсионеры, у которых накоплены ИПК за 2025 год, будут получать увеличенные страховые пенсии.

