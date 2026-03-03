Хуситы ударили по авиабазе на севере Израиля

Ливанская «Хезболла» заявила о нанесении удара по авиабазе на севере Израиля

Ливанское движение «Хезболла» заявило о нанесении удара беспилотниками по авиабазе на севере Израиля. Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

Речь идет об авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля. Удар был нанесен несколькими беспилотниками по радиолокационным объектам и диспетчерским пунктам на базе.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пытался дважды ликвидировать его.