CNN узнал об истощении ракетных запасов США

CNN: американская армия истощила запасы ракет в операции против Ирана
Запасы ракет США, в том числе крылатых ракет Tomahawk, сокращаются на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, наибольшее беспокойство вызывает уменьшение числа ракет Tomahawk, предназначенных для ударов по наземным целям, а также противоракет SM-3, используемых для перехвата баллистических угроз.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Рубио пригрозил Ирану новыми, еще более сильными ударами.

 
