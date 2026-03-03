Россияне стали лучше распознавать ИИ-контент, но не считают, что маркировка защитит от мошенников

ИИ-контент становится частью повседневного медиапотребления россиян. Частота встреч с аудио- и визуальными материалами, созданными нейросетями, увеличилась по сравнению с прошлым годом. Сейчас 42% респондентов сталкиваются с ИИ-контентом ежедневно (годом ранее – 33%) и 44% – еженедельно (39% в 2025 году). При этом доля тех, кто видит такой контент редко (несколько раз в месяц или реже), снизилась с 28 до 14%.

Это показало исследование компании OMI (Online Market Intelligence), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди наиболее распространенных типов ИИ-контента россияне чаще замечают короткие видео – тиктоки, рилсы, шортсы (67% против 44% в 2025 году), изображения и фотографии (66% против 62%), музыкальные композиции (34% против 30%), анимацию и мультфильмы (31% против 27%). Также чаще стали встречаться музыкальные клипы с использованием нейросетей (30% против 24%) и новости (15% против 12%).

Среди тех, кто сталкивался с ИИ-контентом, 40% сами пробовали создавать материалы с помощью нейросетей. При этом 38% публиковали сгенерированные материалы – показатель снизился на 10% по сравнению с прошлым годом.

Исследование показало, что пользователи научились лучше распознавать ИИ-контент по сравнению с 2025 годом. Основными признаками такого контента респонденты считают неестественные формулировки и детали (53%, узнаваемость параметра выросла на 15% год к году), слишком «идеальный» или «гладкий» вид материалов (46% против 37%), стиль написания текста или рисунка (30%), фактические ошибки (22% против 15%) и однотипность фраз или элементов (22%). Также пользователи определяют достоверность контента по его источнику и склонны меньше доверять материалам, если известно, что их ресурс использует ИИ, чат-ботов и генераторы ИИ-контента (21%).

Уровень осведомленности о маркировке ИИ-контента остается высоким – 43% респондентов знают о ее существовании, и большинство из них (78%) видели такие маркировки. При этом россияне стали более скептично относиться к маркировке ИИ-контента. Доля респондентов, уверенных в том, что такая пометка повышает надежность информации, сократилась за год с 35 до 26%.

Одновременно с 17 до 24% увеличилось число тех, кто стал относиться к маркировке контента с меньшим доверием. Для 50% опрошенных наличие маркировки никак не влияет на их доверие к контенту (рост на 3% год к году).

Более половины опрошенных (52%) уверены, что обязательная маркировка не защитит их от мошенников, так как злоумышленники могут легко удалить отметку или использовать сервисы без маркировки. Несмотря на это, только пятая часть (20%) участников сталкивались с мошенничеством через дипфейки. При этом большинство мошеннического контента, с которым сталкивались опрошенные, было видео и аудио формата (22 и 21% соответственно), реже встречался визуальный контент (17%).

Треть (31%) опрошенных считают, что ответственность за достоверность и распространение сгенерированного с помощью ИИ контента в первую очередь должны нести те, кто его создают.

Большинство пользователей (86%) считают важным повышение осведомленности о возможностях и особенностях работы ИИ. Наиболее эффективными каналами информирования респонденты назвали социальные сети (52%), сайты поисковых систем (46%), публикации в СМИ (44%), телевизионные и радиопрограммы (42%), образовательные платформы (35%) и интеграцию тем ИИ в школьные и университетские курсы (34%).

