Названы пять продуктов, которые сильнее всего окрашивают эмаль зубов

К основным продуктам и напиткам, которые могут повлечь за собой изменение цвета эмали, как рассказала «Газете.Ru» врач — стоматолог-терапевт, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии Пироговского университета Анастасия Хритова, относятся яркие ягоды (черника, малина, клубника), пигментированные соусы, красное вино, шоколад, а также кофе и чай.

«В этих напитках и продуктах присутствуют стойкие пигменты, которые могут проникать в пористую структуру эмали и встраиваться в ее строение, тем самым образуя прочные химические связи, что будет проявляться в изменении цвета зубов», — объяснила врач.

Чрезмерное употребление данных продуктов может приводить к стойкому окрашиванию эмали зубов и появлению темного налета.

«Избежать подобных ситуаций поможет качественная гигиена полости рта, полоскание рта водой, после приема данных напитков и продуктов, и регулярная, раз в полгода, профессиональная гигиена в кресле врача стоматолога», — заключила специалист.

