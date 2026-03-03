В России с 1 апреля введут новый стандарт на белый хлеб

С 1 апреля в России вступит в силу новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Об этом сообщает Росстандарт.

Документ допускает подовый хлеб овальной формы. Также можно выпекать белый хлеб массой менее 500 граммов, хотя раньше масса должна была быть от 0,5 килограмма.

Как и прежде, срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи составляет не более 10 часов. При этом в новом ГОСТе больше нет рекомендаций о реализации хлеба в розничной торговле в течение 24 часов.

В документе устанавливается перечень ингредиентов, которые можно использовать для приготовления белого хлеба. В их число входят мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар. Кроме того, можно использовать пищевую добавку.

ГОСТ заменит предыдущий документ, который был принят в 1986 году еще в СССР.

