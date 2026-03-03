Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России вступит в силу новый ГОСТ на белый хлеб

В России с 1 апреля введут новый стандарт на белый хлеб
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

С 1 апреля в России вступит в силу новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Об этом сообщает Росстандарт.

Документ допускает подовый хлеб овальной формы. Также можно выпекать белый хлеб массой менее 500 граммов, хотя раньше масса должна была быть от 0,5 килограмма.

Как и прежде, срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи составляет не более 10 часов. При этом в новом ГОСТе больше нет рекомендаций о реализации хлеба в розничной торговле в течение 24 часов.

В документе устанавливается перечень ингредиентов, которые можно использовать для приготовления белого хлеба. В их число входят мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар. Кроме того, можно использовать пищевую добавку.

ГОСТ заменит предыдущий документ, который был принят в 1986 году еще в СССР.

До этого сообщалось, что в России с 1 апреля 2026 года вступит в силу межгосударственный ГОСТ на картофельные чипсы.

Ранее россиянам рассказали о новых правилах, определяющих понятие пива.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!