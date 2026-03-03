Размер шрифта
В столице Катара прогремели мощные взрывы

Al Jazeera: в Дохе произошла серия мощных взрывов
Mohammed Salem/Reuters

Серия мощных взрывов была слышна в Дохе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«В Дохе было слышно около пяти мощных взрывов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за мощных взрывов дома в южном пригороде Дохи подверглись повреждениям, при этом в небе над городом были видны вспышки от детонации боеприпасов.

До этого серия взрывов прогремела в столице Ирана. По информации СМИ, в центре Тегерана были слышны три отчетливых хлопка. Предварительно, взрывы прозвучали на улице Пастор, где расположены правительственные учреждения.

2 марта Соединенные Штаты и Израиль нанесли авиационный удар по порту Джаск на юге Ирана. Удар пришелся по рыболовецкому причалу. В результате чего загорелись более 100 рыбацких барж и пострадали гражданские лица. В этот же день Иран начал волну атак ракетами и беспилотными летательными аппаратами по военным базам США на Ближнем Востоке. Ударам подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В своем обращении к народу президент США Дональд Трамп заявил, что эта атака связана с нежеланием Тегерана отказаться от своих ядерных амбиций.

Ранее в США рассказали о последствиях атаки Трампа на Иран.

 
