Советник Трампа рассказал, что застрял на Ближнем Востоке

Советник президента США Алекс Брюзевиц находился на Ближнем Востоке на момент начала американской атаки на Иран. Об этом он написал в соцсети Х.
По словам чиновника, он путешествовал по региону но эскалация вокруг Ирана заставила его «блуждать в хаосе».
«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», — рассказал Брюзевиц.
Советник американского лидера поблагодарил Белый дом, а также руководства Катара и Саудовской Аравии за оказанную помощь. Кроме того, чиновник заявил, что уже находится в Европе.
До этого член палаты представителей Анна Паулина Луна сообщила о том, что чиновник вылетел из Катара в Грецию. Отмечалось, что на частном самолете с Брюзевицем было еще несколько пассажиров.
Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Ранее Иран обвинил Израиль и США в «угрозе для всего мира».