Советник Трампа рассказал, что застрял на Ближнем Востоке

Советник Трампа Брюзевиц застрял на Ближнем Востоке во время атаки на Иран

Советник президента США Алекс Брюзевиц находился на Ближнем Востоке на момент начала американской атаки на Иран. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам чиновника, он путешествовал по региону но эскалация вокруг Ирана заставила его «блуждать в хаосе».

«Последние 72 часа были совершенно сюрреалистичными, ничего подобного я раньше не переживал», — рассказал Брюзевиц.

Советник американского лидера поблагодарил Белый дом, а также руководства Катара и Саудовской Аравии за оказанную помощь. Кроме того, чиновник заявил, что уже находится в Европе.

До этого член палаты представителей Анна Паулина Луна сообщила о том, что чиновник вылетел из Катара в Грецию. Отмечалось, что на частном самолете с Брюзевицем было еще несколько пассажиров.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран обвинил Израиль и США в «угрозе для всего мира».