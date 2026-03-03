Размер шрифта
В Москве мужчина задохнулся в горящем автомобиле

Мужчина задохнулся в горящей машине на юго-западе Москвы
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мужчина задохнулся в горящем автомобиле на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, в машине загорелся моторный отсек. Пожар был потушен.

«На заднем сиденье находился мужчина без сознания», — отмечается в сообщении.

Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия, однако им не удалось спасти мужчину.

1 марта в Москве автомобиль выехал на тротуар и сбил девочку-подростка. ДТП произошло на улице 800-летия Москвы. По данным надзорного ведомства, водитель управлял автомобилем LADA, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал за пределы проезжей части на тротуар и сбил пешехода. 16-летнюю девочку госпитализировали, однако травмы оказались слишком серьезные — врачи не смогли ее спасти.

Сам 39-летний виновник ДТП задержан. В прокуратуре Северного административного округа сообщили, что вопрос о его привлечении к уголовной ответственности находится на контроле.

Ранее трое детей задохнулись во время пожара во Владивостоке.

 
