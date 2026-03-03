Названы страны, где россияне могут путешествовать без наличных

Эксперт Герасимова: россияне могут не брать наличные во Вьетнам и Турцию

В редких случаях россияне могут путешествовать без постоянной необходимости менять наличные. Речь не только о картах «Мир», но и о других сценариях: локальные платежные сервисы, цифровые кошельки, мобильные приложения и упрощенные схемы переводов. О том, в каких странах, кроме СНГ, российских туристов ждут меньше всего проблем с оплатой, «Газете.Ru» рассказала эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Светлана Герасимова.

«Россияне все чаще выбирают направления, где можно обойтись без чемодана наличных — расплачиваться картами, через QR-коды или цифровые кошельки. Есть несколько стран, в которых оплата для туристов из России выстроена максимально комфортно — за счет интеграции платежных систем, финтех-инфраструктуры и дружественных банковских каналов», — объяснила она.

Первая такая «удобная» страна — Вьетнам. Оплата российскими картами возможна через инфраструктуру банка VRB — в его терминалах и банкоматах. Туристы могут расплачиваться картой и снимать наличные, но точки приема также сосредоточены преимущественно в туристических районах.

«Система выстроена под туриста, а не под повседневную экономику страны. В популярных локациях проблем почти нет, за их пределами — большая вероятность, что потребуются наличные», — поделилась эксперт.

Технологии позволяют расплачиваться не только пластиковыми картами, но и цифровыми кошельками. В некоторых странах для российских туристов такой вариант станет удобной альтернативой.

Турция — цифровая альтернатива картам. Карты российских банков напрямую не принимаются, но Турция стала одной из самых комфортных стран для россиян благодаря QR-платежам. Клиенты некоторых банков могут оплачивать покупки через QR-коды — без физической карты. Оплата доступна в торговых центрах, ресторанах, кафе и туристических зонах. Также работает SberPay.

«Турция фактически стала первой страной, где для россиян сформировалась полноценная модель «платеж без карты». Смартфон заменяет банковскую инфраструктуру, а QR становится универсальным платежным инструментом. Это работает для клиентов нескольких российских банков, но по отзывам пользователей, наиболее широкое территориальное покрытие имеет система ВТБ сегодня», — отметил специалист.

Китай — страна цифровых кошельков. Российские карты в Китае не работают, но проблему полностью решает Alipay. Это базовая платежная система страны, через которую оплачиваются практически все услуги — от транспорта до ресторанов.

Регистрация доступна по российскому номеру или почте, требуется верификация по загранпаспорту. Пополнение возможно через российские банки, а с 2025 года работает оплата через QR-код Alipay прямо из приложений российских банков:

«Китай — это не альтернатива наличным, это их полная замена. Здесь не нужна карта как физический объект — работает экосистема, где кошелек, платеж и идентификация объединены в одном цифровом контуре», — сказала Герасимова.

Помимо «Мир», некоторые российские банки выпускают карты платежной системы UnionPay — международной китайской сети, работающей примерно в 180 странах и регионах. Такая карта похожа на Visa или Mastercard до того, как они ушли из России: она позволяет оплачивать покупки и снимать наличные за границей там, где принимают UnionPay.

«Сеть распространена особенно широко в Азии, Китае, Юго-Восточной Азии, некоторых странах Европы и на Ближнем Востоке — и во многих местах терминалы поддерживают ее без ограничений. Однако карты UnionPay выпускают лишь несколько банков в России. Именно их карты в большинстве случаев можно использовать за границей для оплаты и снятия денег. Но важно понимать: из-за санкций часть банков прекратила обслуживание своих UnionPay-карт за рубежом, поэтому перед поездкой лучше уточнить у эмитента, будет ли ваша карта работать в той стране, куда вы летите», — предупредила эксперт.

UnionPay — полезная опция для тех, кто хочет уменьшить зависимость от наличных. В разных странах сеть принимает эти карты с разной степенью охвата, и в Азии проходимость обычно выше, чем в других регионах (в ЕС они точно не работают). Но это не стопроцентная гарантия: все зависит от банка-эмитента и от локальной инфраструктуры терминалов, резюмировала она.

Ранее были названы самые частые ошибки россиян при оформлении визы в Китай.