Иран пригрозил сжигать суда в Ормузском проливе и блокировать экспорт нефти

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сожжет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Об этом заявил советник командующего КСИР Ибрахим Джабари, пишет иранское агентство ISNA.

«Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», — сказал он.

По его словам, Иран готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Накануне КСИР заявил о поражении трех танкеров, принадлежащих Соединенным Штатам и Великобритании, в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Напряжение на Ближнем Востоке в очередной раз стало главным драйвером мировых сырьевых рынков. Риски блокады Ормузского пролива спровоцировали резкий скачок цен на нефть: за один день Brent подорожала на 7–13 %, достигнув максимума за 14 месяцев. Одновременно рубль оказался под двойным давлением — нефтяной фактор тянет его вверх, а глобальный risk-off и укрепление доллара как «тихой гавани» толкают вниз. Экономисты и аналитики рассказали «Газете.Ru», укрепится ли рубль на фоне нестабильности и что ожидает сырьевые рынки в будущем.

Ранее в Ираке рассказали, чем грозит для страны закрытие Ормузского пролива.