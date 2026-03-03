В России объяснили рекордные сборы налога на вклады

Рекордные сборы налога на вклады с россиян не свидетельствуют об улучшении их благосостояния. Тенденция обусловлена высокой инфляцией, беспрецедентным ростом ключевой ставки и увеличением объема вкладов, рассказала «Газете.Ru» экономист, основатель экосистемы «Флагман», эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

В 2025 году власти получили от россиян рекордную сумму налога на вклады — 320,2 млрд рублей. Эта сумма оказалась почти втрое больше сборов за 2024 год (110,7 млрд рублей).

«Рост поступлений по налогу на вклады в 2025 году более чем в три раза сам по себе не является прямым доказательством резкого улучшения благосостояния широких масс населения. Эта цифра отражает совокупный эффект от трех ключевых факторов. Первый — беспрецедентный рост ключевой ставки ЦБ. Так, на 1 января 2025 года она составляла 21%. А средняя обещанная доходность по крупнейшим банкам в течение 2024-го (а в 2025-м уплачивался налог доход, полученный именно в 2024-м) доходила до 22,3%. То есть высокая инфляция и, как следствие, жесткая денежно-кредитная политика расширили налоговую базу. Второй — увеличение объема вкладов, что также повлияло на размер облагаемой базы», — отметила Глухова.

По ее словам, в целом за 2024 год средства населения (с учетом эскроу-счетов и средств ИП) в банках выросли на 27,5%. Это может быть связано с перетоком денег состоятельных граждан из других инструментов, пояснила Глухова. Такой вывод можно сделать из данных АСВ, согласно которым более всего (на 42,1% по сумме и на 45% по количеству вкладчиков) росли вклады от 3 млн до 10 млн рублей.

При этом средний размер депозита составил 386 тыс. рублей, а доля полностью защищенных вкладчиков (депозиты на сумму до 1,4 млн рублей) составляла более 90%, констатировала Глухова.

«Таким образом, рекордные сборы — это следствие высокой ключевой ставки и эффективности фискальных механизмов, а не показатель того, что россияне в массе своей стали жить богаче», — подчеркнула экономист.

Минфин ожидает в 2026 году рекордные поступления суммы налога на вклады в размере 567,62 млрд рублей. Исходя из того, что ключевая ставка на 1 января этого года составляла 16%, от уплаты налога освобождается доход по вкладам до 160 тыс. рублей, отметила Глухова. Если все доходы по вкладам, накопительным и прочим счетам не превышают эту сумму, то платить налог не нужно, заключила эксперт.

