Экспорт российского чая составил почти $100 млн

Россия в 2025 году экспортировала 12 тысяч тонн чая на $96 млн
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году Россия поставила зарубежным странам чая почти на $100 млн. Об этом сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса «Агроэкспорт».

По оценкам экспертов, в прошлом году Россия поставила на зарубежные рынки свыше 12 тысяч тонн чая на более 96 млн долл. США. По сравнению с 2024 годом экспорт в стоимостном выражении вырос на 11%.
Крупнейшими покупателями российского чая являются Белоруссия (свыше $44 млн), Казахстан (свыше $17 млн) и Азербайджан ($7 млн).

78% экспорта составляет черный чай, 16% — зеленый чай, 3% — зеленый чай со вкусо-ароматическими добавками, 2% — черный чай со вкусо-ароматическими добавками.

Отмечается, что в 2025 году Россия поставила в Объединенные Арабские Эмираты крупнейший объем чая за всю историю наблюдений — 87 тонн на $274 тыс. По сравнению с 2024 годом экспорт чая в ОАЭ увеличился в восемь раз в натуральном выражении и в 2,3 раза— в стоимостном.

25 февраля сообщалось, что в России резко подешевел черный чай.

Ранее стало известно, что Россия в несколько раз нарастила поставки чая в Евросоюз.

 
