Нарколог предупредил, что капли от алкоголизма из природных компонентов не работают

На маркетплейсах можно найти натуральные капли, которые обещают избавить человека от алкогольной зависимости, например, «Алкостоп». Однако, как рассказал «Газете.Ru» нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, судя по составу они лишь облегчают симптомы похмелья.

«Если ориентироваться на состав подобных «капель от алкоголизма», то ничего потенциально опасного в них, как правило, нет. Судя по компонентам, это средство неплохо подходит для облегчения похмельного синдрома. Такие же или аналогичные вещества мы в том числе применяем и в стационарной детоксикации в клинике в таблетированных формах или в составе инфузионной терапии: витамины, янтарную кислоту, компоненты, способствующие связыванию и выведению токсинов», — объяснил врач.

В составе подобных капель часто фигурирует пустырник: якобы он вызывает отвращение к алкоголю — именно это и помогает бросить пить, по заверениям производителей. Однако Исаев этот эффект отрицает.

«Утверждение о том, что пустырник «вызывает отвращение к алкоголю путем активизации нервных окончаний органов пищеварительной системы», не имеет под собой никаких научных оснований. В его фармакологических свойствах нет механизма, который бы формировал стойкое физиологическое отвращение к спиртному. Пустырник действует как мягкое седативное средство, не более. Остальные компоненты подобных средств, как правило, работают в логике поддержки организма в момент похмелья — помогают справиться с интоксикацией», — заметил нарколог.

Теоретически препарат может сработать как плацебо, но это требует отдельного исследования, — говорит Исаев.

«Для сравнения можно привести препараты с доказанным механизмом действия, например, нарколог может выписать рецепт на специальные капли, которые блокируют выработку фермента ацетальдегиддегидрогеназу. В результате алкоголь расщепляется до ацетальдегида, но дальше не метаболизируется, начинает циркулировать в крови, и человек получает острую токсическую реакцию. Крайне важно: препарат назначается врачом после тщательного обследования и только как вспомогательное средство при психотерапии и реабилитации. Еще в заключение хочется обратить внимание на обещание: «через две недели спадут отеки и нормализуется сон». Если человек просто перестанет употреблять алкоголь, то и без капель у него за этот срок спадут отеки, нормализуется сон и улучшится общее состояние», — заключил врач.

