В России может появиться сервис проверки своих банковских карт

В России может появиться сервис, позволяющий гражданам видеть, в каком банке и когда у них были оформлены карты — по аналогии с проверкой сим-карт на портале «Госуслуги». Это может произойти после введения в России лимита на количество карт в банках, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

«Предполагается, что вместе с введением лимитов появится сервис, который позволит гражданам видеть, в каком банке и когда были оформлены их карты, — по аналогии с проверкой сим-карт через «Госуслуги». Это упростит контроль за собственными счетами и снизит риск несанкционированных операций. С развитием семейного банкинга все больше клиентов предпочитают концентрировать обслуживание в одном банке. К основной карте выпускаются дополнительные — для супругов и детей. Это позволяет контролировать семейный бюджет и одновременно накапливать бонусы в рамках единых программ лояльности. Внутри семьи участие в таких программах дает больший эффект: бонусы копятся быстрее, а использование продуктов банка становится удобнее», — отметил Кутьин.

По его словам, одновременно обсуждается создание Единой системы учета платежных карт, и такая инфраструктура может оказаться дорогостоящей. Система должна работать в режиме реального времени и обрабатывать данные обо всех картах россиян на высоких скоростях, что требует значительных технологических ресурсов, пояснил Кутьин. Для решения задачи комплексного учета могут применяться технологии распределенных реестров — блокчейн-системы, позволяющие оперативно мониторить количество карт, считает экономист.

По данным Банка России, на 1 октября 2025 года кредитными организациями и ЦБ было эмитировано 531,4 млн расчетных и кредитных карт. Из них 68,6% относятся к условно действующим — по ним проводились операции с начала года. В среднем на одного жителя России старше 16 лет приходится около трех активных карт.

