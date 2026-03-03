На Байкале установили три мировых рекорда в нырянии под лед при очень суровой погоде

На Байкале спортсмены установили три мировых рекорда в нырянии под лед

На Байкале спортсмены установили несколько мировых рекордов в нырянии под лед, сообщает Федерация фридайвинга в Telegram-канале.

«Погода на Байкале сегодня испытывала участников и организаторов Фестиваля на прочность — было снежно, холодно и ветрено. Спортсмены соревновались в дисциплинах CWTi и FIMi на выбор. Несмотря на столь суровые условия было установлено два рекорда в дисциплине FIMi по правилам Федерации фридайвинга», — говорится в сообщении.

Кроме того, рекорд в дисциплине CWTi (CWT (Constant Weight. i — ice — под лед) установил российский ныряльщик Алексей Молчанов. Он погружался в озеро в моноласте. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

«3 марта. 91 м в глубину под лед Байкала. Новый рекорд» , — написал Молчанов.

Как отмечается, новый рекорд также поделили хорватские спортсмены Петар Кловар и Витомир Маричич, нырнув на 66 метров каждый. Хорватская спортсменка Санда Делия также улучшила свой рекордный результат прошлого года (55 метров), нырнув в этот раз на 57 метров в воды Байкала.

