Стало известно о взрыве и пожаре в посольстве США в Саудовской Аравии

Reuters: в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва произошел пожар

Рано утром в американском посольстве в Эр-Рияде произошел взрыв и пожар. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, в дипломатическом представительстве раздался громкий взрыв, после чего начался пожар. Над кварталом столицы Саудовской Аравии, где расположены посольства иностранных государств, виден поднимающийся черный дым.

Представитель посольства Соединенных Штатов и пресс-служба правительства Саудовской Аравии пока не ответили на запрос Reuters по поводу случившегося.

3 марта сообщалось, что после ракетной атаки Ирана в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги. Над городом слышны взрывы, предположительно, от работы систем противовоздушной обороны.

За день до этого серия мощных взрывов произошла в столице Катара — Дохе. Из-за детонации боеприпасов дома в южном пригороде столицы были повреждены, при этом в небе над городом зафиксированы вспышки.

Ранее Иран использовал новейшую сверхтяжелую ракету.