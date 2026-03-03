СВР рассекретила имя 100-летнего разведчика

Служба внешней разведки России (СВР) рассекретила полковника Василия Глотова, который отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщает «Российская газета».

Во время Великой Отечественной войны Глотов служил радистом в войсках НКВД. Затем он поступил в Московское пограничное училище и сражался с отрядами бандеровцев на Западной Украине. После окончания Московского института радиотехники, электроники и автоматики Глотов занимался техническими вопросами получения информации из посольства Соединенных Штатов в Москве.

В конце 1970-х годов разведчик осуществил нелегальный вывоз из столицы Афганистана, Кабула, трех членов правительства. Афганских министров вывезли в СССР в трех специально изготовленных деревянных контейнерах, оснащенных кислородными подушками. Через некоторое время Глотов тайно перевез из Москвы в Афганистан будущего главу министерства иностранных дел республики.

24 ноября директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вручил паспорта граждан России дочери и внуку французского информатора советской разведки Жоржа Пака, который в свое время внес большой вклад в дело сохранения мира.

Ранее Нарышкин рассекретил разведчика-нелегала Черепанова.