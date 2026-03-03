Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

СВР рассекретила имя 100-летнего разведчика

В России рассекретили 100-летнего ветерана внешней разведки полковника Глотова
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Служба внешней разведки России (СВР) рассекретила полковника Василия Глотова, который отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщает «Российская газета».

Во время Великой Отечественной войны Глотов служил радистом в войсках НКВД. Затем он поступил в Московское пограничное училище и сражался с отрядами бандеровцев на Западной Украине. После окончания Московского института радиотехники, электроники и автоматики Глотов занимался техническими вопросами получения информации из посольства Соединенных Штатов в Москве.

В конце 1970-х годов разведчик осуществил нелегальный вывоз из столицы Афганистана, Кабула, трех членов правительства. Афганских министров вывезли в СССР в трех специально изготовленных деревянных контейнерах, оснащенных кислородными подушками. Через некоторое время Глотов тайно перевез из Москвы в Афганистан будущего главу министерства иностранных дел республики.

24 ноября директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вручил паспорта граждан России дочери и внуку французского информатора советской разведки Жоржа Пака, который в свое время внес большой вклад в дело сохранения мира.

Ранее Нарышкин рассекретил разведчика-нелегала Черепанова.

 
Теперь вы знаете
Нетаньяху ввязался в войну с Ираном. В каких еще конфликтах на Ближнем Востоке участвовал израильский премьер и чем это обернулось
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!