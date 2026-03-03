Названы последствия переносов сроков строительства квартир

Задержки сроков строительства жилья означают прямые расходы для россиян. Например, задержка на полгода может обойтись россиянам в сотни тысяч рублей дополнительных трат, рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

Почти каждый восьмой метр строящегося жилья в России вводится с переносом сроков. К февралю доля таких проектов достигла 12,7%, и при сохранении текущих условий показатель может вырасти до 15–20% к концу 2026 года. Эксперты связывают ситуацию с совокупностью системных проблем — от качества проектирования до дорогих кредитов.

«Для покупателей это не статистика, а прямые расходы. Пока дом не введен в эксплуатацию, люди продолжают платить ипотеку и часто — аренду. Например, если квартира стоимостью 5 млн рублей куплена в кредит с ежемесячным платежом около 40 тыс. рублей, то задержка на полгода обойдется примерно в 240 тыс. рублей дополнительных выплат. В эту сумму входят ипотечные платежи и аренда временного жилья. Кроме того, теряется потенциальная выгода: при своевременной сдаче объект можно было бы заселить или сдавать в аренду», — отметила Байгузина.

Чем больше платеж, тем большие расходы несут россияне.

Эксперт посоветовала снижать риски на этапе выбора застройщика: важно изучить его портфель завершенных проектов, сроки ввода, финансовую устойчивость и отзывы клиентов. Договор долевого участия должен содержать четко прописанные сроки передачи квартиры и ответственность сторон за их нарушение, предупредила экономист. По ее словам, имеет смысл предусмотреть страхование рисков, связанных с банкротством девелопера или длительными переносами сроков, а также сохранять все платежные документы.

По словам Байгузиной, одна из ключевых причин срывов срока строительства в России — слабая подготовка проектно-сметной документации: ошибки и несоответствия выявляются уже на этапе согласований, что ведет к переделкам, дополнительным экспертизам и росту сметы. В результате сроки проектирования и строительства растягиваются. Вторая проблема — кадровая, уточнила эксперт. По ее словам, на рынке не хватает квалифицированных инженеров и рабочих. Низкая квалификация бригад оборачивается технологическими ошибками и повторными работами, посетовала Байгузина. По ее словам, это напрямую увеличивает сроки и издержки. Третий фактор — финансирование, сказала эксперт. Она пояснила, что задержки с привлечением средств или рост стоимости заемных ресурсов приводят к остановкам строек и пересмотру графиков. Девелоперы вынуждены балансировать между себестоимостью и спросом, который в условиях дорогой ипотеки сокращается, уточнила экономист. Наконец, свою роль играет климат, признала Байгузина. По ее словам, в северных регионах требуются дополнительные меры для круглогодичного строительства, а недостаточная защита площадок и материалов от погодных условий также приводит к сбоям в графике.

«Что касается перспектив, давление на отрасль сохраняется. Высокие ставки по кредитам, сокращение программ льготной ипотеки и замедление роста доходов населения снижают продажи новостроек. При сохранении этих факторов доля проектов с переносом сроков может увеличиться до 15–20% к концу года. Это означает, что проблема останется системной, а покупателям придется внимательнее оценивать риски до подписания ДДУ», — заключила Байгузина.

